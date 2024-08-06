В Марокко обнаружено затонувшее пиратское судно XVII века с необычным грузом

Остатки небольшого пиратского корабля в глубоких водах между Испанией и Марокко обнаружили так называемые охотники за затонувшими судами. Это первый случай, когда остатки такого корабля были найдены "в самом сердце Берберии".

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Об открытии сообщает Live Science. Судно найдено у побережья Марокко. Оно было хорошо вооружено и, возможно, направлялось к побережью Испании. Исследователи предполагают, что пираты отправились в свой очередной набег, но в пути судно затонуло.

На нем был обнаружен довольно необычный груз. Сообщается, что на судне перевозили в основном кухонную утварь, в том числе кастрюли, сковородки и другие металлические изделия. Причем изготовлены они были на территории современного Алжира.

По мнению исследователей, такой груз было всего лишь маскировкой. Вероятно, пираты пытались выдать себя за безобидных торговцев, чтобы усыпить бдительность экипажей военных кораблей.

"Эти обломки являются "первым алжирским судном-корсаром, найденным в самом сердце Берберии", - говорит морской археолог Шон Кингсли, один из авторов открытия.

К слову, остатки пиратского судна нашла команда компании Odyssey Marine Exploration (OME), базирующаяся во Флориде. Впервые они были замечены еще в 2005 году. Но тогда это место кораблекрушения не особо заинтересовало исследователей, так как они искали 80-пушечный английский военный корабль HMS Sussex, затонувший в этом же районе в 1694 году.

И вот теперь морские археологи вернулись к месту кораблекрушения, обследовали его и идентифицировали в судне пиратский корабль.