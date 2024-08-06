В Греции на неприступном холме найдены древнейшие шахты

В Греции археологи при помощи аэрофотоснимки обследовали остров Кефалония, расположенный к западу от материковой части страны. В результате они выявили ранее неизвестные круглые сооружения, проступающие сквозь растительность на вершине неприступного холма.

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Об открытии со ссылкой на Министерство культуры Греции рассказывает Arkeonews. Сообщается, что на вершине неприступного холма археологам удалось обнаружить два довольно глубоких колодца, окруженных кольцами тщательно уложенных камней.

Ученые объясняют, что с вершины холма открывается панорамный вид на весь современный регион Лейвато. Должно быть, в древности это место имело важное стратегическое и церемониальное значение.

Археологам удалось подняться на вершину холма и провести раскопки. По их мнению, глубокие колодцы были созданы как минимум 3100 лет назад. Однако в какой-то период времени по неизвестным причинам они были засыпаны.

Груды камней, которые окружали колодцы, по мнению ученых, могли выполнять несколько функций. Прежде всего, они укрепляли саму конструкцию колодцев от разрушения. Кроме того, каменные кольца добавляли колодцам монументальности, подразумевая, что сами эти сооружения могли выполнять церемониальную или ритуальную функцию.

Что интересно, внутри колодцев были обнаружены удивительно хорошо сохранившиеся следы инструментов, которые намекают на добычу известняка в прошлом. Это говорит в пользу версии о том, что колодцы могли быть древнейшими шахтами по добыче полезных ископаемых.

Внутри них, например, были обнаружены канавки глубиной до 20 сантиметров. Археологи предполагают, что они использовались для установки деревянных балок. Также обнаружены следы использования деревянных лестниц, что лишний раз подтверждает - в древности люди регулярно спускались в эти колодцы.

Рядом с сооружениями было найдено достаточно большое количество так называемой "домашней" керамики позднего бронзового века. Возможно, это были ритуальные подношения, возможно, керамика использовалась по прямому бытовому назначению. В любом случае, находки указывают на то, что в этом районе царила богатая и сложная культурная жизнь.