Палеонтологи определили, когда первые животные вышли на сушу

Первые животные на суше появились в теплых приливных бассейнах около 500 миллионов лет назад. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie.

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Коротко об открытии рассказывает Sci News. В новом исследовании авторы раскрывают детали эволюции первых животных, которые вышли на сушу около 500 миллионов лет назад.

"Предки многоножек, называемые эутикарциноидами, эволюционировали в теплых приливных бассейнах из молодых членистоногих, - пишут исследователи. - Особи, которые рано достигли половой зрелости и выжили в суровой приливной зоне, передали свои гены последующим поколениям, что привело к появлению членистоногих, которые могли выползать на сушу, когда приливные бассейны высыхали".

В своей работе ученые опирались на известные данные, полученные в рамках предыдущих исследований. Так, самые древние следы, оставленные на суше предками многоножек, были обнаружены в американских штатах Нью-Йорк и Онтарио, а также на приливных отмелях в Квебеке и Висконсине. Возраст этих следов как раз и составляет около 500 миллионов лет.

При этом древнейшей окаменелостью наземного животного считается многоножка вида Pneumodesmus newmani, найденная на территории Шотландии. Ее возраст оценивается примерно в 428 миллионов лет. Впрочем, окаменелости наземных животных тех далеких времен крайне редки.

По словам соавтора исследования Уолтера Гарстана, древние наземные членистоногие обязательно должны были иметь морских предков, у которых было гораздо меньше конечностей.