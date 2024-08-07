Спрос на планшеты вырос

Глобальные поставки планшетов выросли, достигнув значений до эпохи пандемии коронавируса. Об этом сообщается в отчете фирмы International Data Corporation (IDC).

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Во втором квартале 2024 года специалисты зафиксировали рост на 22 процента. Всего за указанный период на мировой рынок было поставлено 34,4 миллиона штук планшетов.

Лидером отрасли оказалась американская компания Apple, которая поставила на рынок 12,3 миллиона устройства, получив долю 35,8 процентов. На второй и третьей позициях остались Samsung и Lenovo — их доля составила 20,1 и 7,3 процентов соответственно.

«Мы ожидаем, что цикл обновления и рост на развивающихся рынках продолжат способствовать восстановлению в ближайшей перспективе», — заявила старший аналитик-исследователь IDC Анурупа Натарадж.

По словам специалиста, благоприятная ситуация на рынке мотивирует производителей внедрять инновации в свои гаджеты. В качестве примера Натарадж привела Apple, которые выпустила первые iPad с OLED-экраном.

В начале августа источники «Известий» рассказали, что с января по июнь 2024 года в России резко выросли продажи умных часов. За полгода продажи умных часов выросли на 14 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.