Предтеча Zoom: как появился первый телефон для видеосвязи

Приложения для конференцсвязи, типа Zoom или FaceTime, перевернули мир: они позволяют не только работать из дома, но и в любой удобный момент видеться с близкими людьми. Однако первые ростки подобных технологий появились гораздо раньше, чем можно подумать. Портал JSTOR Daily рассказал о том, какими были эксперименты с видеосвязью в прошлом.

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По мнению исследователя коммуникаций Ханны Сполдинг, современные технологии связи были предсказаны еще в 1960-х, когда AT&T представила гаджет под названием Picturephone.

Она пишет, что, во время разработки первых телевизоров, компания Bell Laboratories работала над концепцией двусторонних аудиовизуальных сигналов, которые могли бы проходить по телефонным кабелям. Она даже выпустила продукт для таких звонков, Ikonophone 1930 года, но его установили только в офисах AT&T — тогда оператор связи был частичным владельцем Bell.

А следующей попыткой претворить идею в жизнь стал Picturephone, чей дебют состоялся на Всемирной выставке 1964 года в Нью-Йорке. Устройство получила 5-дюймовый экран, камеру, микрофон и динамики. Правда, для того, чтобы получить видеосвязь, покупателю нужно было приобрести не только сам гаджет, но и заплатить за дорогостоящую телефонную линию связи для обработки большого объема информации.

Поэтому AT&T не пыталась продавать новинку семьям. Компания сделала ставку на корпоративных клиентов: Picturephone устанавливали в офисах, чтобы организовывать удаленные звонки, а также соорудили будки для видеосвязи в общественных местах. Так, два человека могли записаться на сеанс в ближайшей будке связи в разных городах, но пообщаться как ни в чем не бывало.

AT&T позиционировала устройства как следующий шаг в способности телефонии симулировать личное взаимодействие людей. Фирма подчеркивала, что целые семьи могут собираться вокруг Picturephone и общаться с дальними родственниками. Производитель также предвидел, что новинка совершит революцию в сфере бизнеса, заменив личные встречи и позволив людям работать из дома. Правда, рекламщики в основном помещали на обложки постеров привлекательных женщин в модных костюмах, что немного не сочеталось с реальностью.

Хотя реакция прессы на Picturephone была, по большей части, положительной, некоторые издания предупреждали о потенциальных угрозах приватности в доме. Например, текст в Atlanta Journal беспокоился, что людям придется быть «одетыми и побритыми в любой час, от шести утра до полуночи», а дома придется всегда держать в идеальной чистоте на случай видеозвонка. Другие журналисты переживали о мимике лица и том, что видеосвязь поможет начальникам (или супругам) тайно наблюдать за активностью человека на расстоянии.

В итоге Picturephone так и не стал хитом. Сполдинг пишет, что будки, открытые AT&T, закрылись в 1970 году из-за потери интереса со стороны публики. Провал устройства можно приписать множеству факторов, включая стоимость гаджета и т.н. эффект сети. Нет смысла подписываться на дорогую видеосвязь, если человеку некому звонить.