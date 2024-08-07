В центре Млечного Пути замечены «звезда-вампир» и «звезды-пауки»

Международная команда астрономов обнаружила десять мертвых "нейтронных звезд", скрывающихся в самом центре Млечного Пути. Речь идет о пульсарах, которые принимают причудливые и искривленные формы.

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Как сообщает Space.com, необычное шаровое скопление, состоящее из умерших звезд, расположено в 18 000 световых годах от Земли. Найденные пульсары продолжают вращаться.

Ученые пишут, что шаровое скопление обладает чрезмерной плотностью. Следствием является то, что "вращающиеся мертвые звезды принимают причудливые и искривленные формы".

"Очень необычно находить экзотические новые пульсары. Но что действительно интересно, так это огромное разнообразие таких странностей в одном скоплении!", - говорит Скотт Рэнсом из Национальной радиоастрономической обсерватории США.

В состав кластера, согласно описанию, входят несколько пульсаров-пауков, которые "уничтожают звезды плазменными сетями". Также в скоплении обнаружены звезда-вампир, которая "жадно пожирает свои звезды-компаньоны".

Пульсары - это нейтронные звезды, которые вращаются с огромной скоростью. Они могут совершать до 700 оборотов в секунду. Пульсары испускают мощное излучение, лучи вырываются из их полюсов и прорезают открытое космическое пространство. Поэтому пульсары также называют космическими маяками.

Обнаруженные в рамках нового исследования пульсары расположены в шаровом скоплении Terzan 5. Всего в этом кластере насчитывается несколько сотен тысяч звезд различных типов возрастом от 4,5 до 12 миллиардов лет. Ранее в центре Млечного Пути уже было найдено 39 пульсаров.