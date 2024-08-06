Россиян предупредили об остановке работы популярного мессенджера

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), перестанет работать на ряде устаревших моделей телефонов в 2024 году, сообщается на сайте CanalTech. Прекращение поддержки затронет устройства, которые работают на старых версиях операционных систем iOS и Android.

Пользователи будут вынуждены отказаться от использования мессенджера или обновить свои телефоны. Мера затронет более 35 моделей мобильных устройств. В перечень попали популярные модели Apple, Samsung, Huawei, Motorola, Sony и LG.

Среди моделей можно выделить Samsung Galaxy Ace Plus, Samsung Galaxy Note 3 и Samsung Galaxy S4. Отключению также подлежат iPhone 5 и iPhone 6.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов не исключил, что WhatsApp заблокируют в России. По его словам, мессенджер несет угрозу безопасности государства. Депутат объяснил, что вопрос заключается в том, как исполняются мессенджером законы, которые приняты в России.

Ранее мессенджер WhatsApp объявил о выпуске новой функции под названием «Избранное». Она позволит пользователям быстро находить чаты с наиболее важными для них людьми и группами, а также напрямую связываться с ними по телефону из верхней части вкладки звонков.