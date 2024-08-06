Обнаружен вирус, который атакует только жителей России

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили вирус, который атакует устройства на базе Android. Он называется LianSpy, сообщили в компании.

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Данный вирус отличается тем, что он нацелен исключительно на россиян. Отмечается, что LianSpy маскируется под системные приложения и финансовые сервисы. Примечательно, что атакующих не интересует финансовая информация жертв.

«Функциональность зловреда включает сбор и передачу списка контактов с зараженного девайса, а также данных журнала звонков, списка установленных приложений», — говорится в сообщении.

Мошенники с помощью указанного вируса могут записывать экран смартфона при открытии определенных приложений, преимущественно мессенджеров. После установки зараженного приложения LianSpy начинает получать команды от удаленного сервера и вести слежку за пользователям, передавая собранную информацию злоумышленникам.

Ранее сообщалось, что с 29 сентября власти США запретят применять и продавать в стране программное обеспечение «Лаборатории Касперского».