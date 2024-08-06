Новые складные смартфоны Samsung уже подешевели в России

Спустя месяц после запуска продаж в России складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 цены на эти устройства снизились почти на четверть. Это показал анализ цен в интернет-магазинах от издания The GEEK.

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Так, на старте продаж версия Galaxy Z Fold 6 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной, а также Galaxy Z Flip 6 с модулями оперативной и постоянной памяти на 12 и 256 ГБ соответственно были представлены на российском рынке за 190 и 120 тыс. руб. Крупные розничные сети продолжают поддерживать эти цены, однако на маркетплейсах магазины уже предлагают эти новинки по 137 тыс. руб. за Galaxy Z Fold 6 и 92 тыс. руб. – за Galaxy Z Flip 6. Данные цены примерно на 25% ниже стартовых.

Хотя количество таких предложений пока ограничено, в The GEEK ожидают, что к концу года такие цены на Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 в России станут повсеместными. Более того, не исключено, что прайс снизится до 40% от стартового.