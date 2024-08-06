В Турции обнаружили древнейший лунно-солнечный календарь

Археологи в Турции обнаружили объект, который может оказаться древнейшим известным лунно-солнечным календарем. Это каменная колонна с отметками в Гебекли-Тепе – храмовом комплексе, чей возраст оценивается в 12 тысяч лет.

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Ученые предположили, что древние люди могли наблюдать за Солнцем, Луной и созвездиями. При этом они записывали полученные данные в виде примитивного календаря.

Ранее во время раскопок была найдена колонна с V-образными символами. Новый анализ показал, что каждая такая отметка может обозначать один день.

Если эта теория верна, то на столбе размещен календарь из 365 дней, состоящий из 12 лунных месяцев и 11 дополнительных дней. Он включал как солнечные, так и лунные циклы. Таким образом, резьба может представлять собой самый ранний в мире лунно-солнечный календарь, на несколько тысячелетий опережающий другие объекты подобного рода.

Ученые предположили, что жители Гебекли-Тепе стремились зафиксировать дату падения кометы. Почти 13 тысяч лет назад (в 10 850 году до нашей эры) на Землю обрушился рой осколком крупного космического тела.

Предположительно, этот катаклизм положил начало новому ледниковому периоду, который продлился более 1200 лет и привел к вымиранию многих видов животных. Кроме того, он стал причиной преобразований ранней человеческой цивилизации – чтобы пережить более холодные условия, люди стали развивать сельское хозяйство.

Другой столб, очевидно, изображал метеорный поток Таурид. Он наблюдается в сентябре-декабре, сообщает Time and Mind.

«Похоже, жители Гебекли-Тепе увлеченно наблюдали за небом, чего и следовало ожидать, учитывая, что их мир был разрушен ударом кометы», – отметил ведущий автор исследования, доктор Мартин Свитман из инженерной школы Эдинбургского университета.

Ранее ученые раскрыли секрет строительства древнейшей египетской пирамиды. Ее могли возвести с помощью гидравлического лифта.