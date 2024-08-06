Эксперт рассказал, как провайдеры глушат работу YouTube в РФ

Российские провайдеры начали замедлять работу видеохостинга YouTube, для этого операторы используют специальные «глушилки» на сетях. Об этом ЕАН рассказал директор компании «Инсис» Артем Черанев.

По его словам, такие устройства были запущены согласно политике государства. Ограничения прежде всего направлены именно на работу YouTube.

«Важно сказать, что сейчас глушат десктопную версию YouTube, на мобильных устройствах он работает достаточно сносно. По моим предположениям, следующие шаги, направленные на замедление работы мобильного приложения, будут предприняты ориентировочно в сентябре-октябре», — сказал Черанев.

6 августа заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube не рассматривается, так как ответные меры с российской стороны не должны причинять вред собственным гражданам. По его словам, замедление YouTube, которое произошло вследствие деградации кэширующего оборудования, не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России.