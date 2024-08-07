Найдена древняя могила знатной женщины с янтарной подвеской

Уникальное древнее женское погребение, датированное XI веком, нашли археологи на городище Старой Рязани. Об этом сообщается на странице местной археологической экспедиции Института археологии РАН во «ВКонтакте».

Могила, как отмечается, была найдена в слоях, предшествовавших городской жизни в этой местности. Ученые предположили, что это была молодая знатная женщина невысокого роста — около 1,5 метра. По статусу она была намного выше обычных людей, так как в погребении удалось найти множество украшений.

В частности, там лежали янтарная подвеска на бронзовом кольце, часть железной цепочки и фрагмент ткани. Женщина была похоронена в уборе, украшенном височными кольцами, и ожерелье. Также рядом с ней оказались изделия из керамики и нож.

Ранее археологи нашли в центре Рязани практически полностью сохранившийся деревянный черпак первой половины XV века. 600-летнее изделие находилось под развалом печи на раскопе.

Незадолго до этого специалисты поехали в Калужскую область и нашли там необычную накладку из кости в виде дракона. Помимо этого, археологи в историческом центре Великого Новгорода раскопали загадочный предмет XII века из моржовой кости — «ненькин батог». Предполагается, что женщины могли его использовать для воспитания непоседливых детей.