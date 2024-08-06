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Штрафы TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram превысили 12 млн рублей за полгода

Владельцы зарубежных социальных сетей TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram в первом полугодии 2024 года были оштрафованы на 7,7 млн рублей за то, что они не отслеживают распространение запрещенного контента на своих площадках.

Названа сумма штрафов TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram за полгода
© ТАСС

За неразмещение сведений, предусмотренных законом, этим же соцсетям было назначено 4,75 млн рублей штрафов, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

"В первом полугодии 2024 владельцы социальных сетей TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram были оштрафованы за неисполнение обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети. Общая сумма штрафов составила 7,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Так, YouTube оштрафован на 4 млн рублей, Pinterest - на 1 млн рублей, Twitch - на 1 млн рублей, Telegram - на 900 тыс. рублей, TikTok - на 800 тыс. рублей.

Кроме того, за неисполнение обязанности по размещению сведений, предусмотренных законом, были назначены штрафы на общую сумму 4,75 млн рублей. Сумма штрафа TikTok составила 750 тыс. рублей, а YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram - по 1 млн рублей.

За первое полугодие было составлено четыре протокола об административных правонарушениях за неисполнение владельцами соцсетей предписаний Роскомнадзора. В ближайшее время суды рассмотрят эти протоколы.

В Роскомнадзоре напомнили, что владельцы внесенных в реестр соцсетей должны самостоятельно проводить мониторинг своих платформ и заниматься удалением противоправной информации. Как отметили в ведомстве, закон обязывает удалять сведения, которые представляют общественную опасность, в том числе речь идет о детской порнографии, суицидальном и пронаркотическом контенте. В Роскомнадзоре добавили, что невыполнение этих обязательств влечет административную ответственность.