Названа сумма штрафов TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram за полгода

Владельцы зарубежных социальных сетей TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram в первом полугодии 2024 года были оштрафованы на 7,7 млн рублей за то, что они не отслеживают распространение запрещенного контента на своих площадках.

За неразмещение сведений, предусмотренных законом, этим же соцсетям было назначено 4,75 млн рублей штрафов, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

"В первом полугодии 2024 владельцы социальных сетей TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram были оштрафованы за неисполнение обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети. Общая сумма штрафов составила 7,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Так, YouTube оштрафован на 4 млн рублей, Pinterest - на 1 млн рублей, Twitch - на 1 млн рублей, Telegram - на 900 тыс. рублей, TikTok - на 800 тыс. рублей.

Кроме того, за неисполнение обязанности по размещению сведений, предусмотренных законом, были назначены штрафы на общую сумму 4,75 млн рублей. Сумма штрафа TikTok составила 750 тыс. рублей, а YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram - по 1 млн рублей.

За первое полугодие было составлено четыре протокола об административных правонарушениях за неисполнение владельцами соцсетей предписаний Роскомнадзора. В ближайшее время суды рассмотрят эти протоколы.

В Роскомнадзоре напомнили, что владельцы внесенных в реестр соцсетей должны самостоятельно проводить мониторинг своих платформ и заниматься удалением противоправной информации. Как отметили в ведомстве, закон обязывает удалять сведения, которые представляют общественную опасность, в том числе речь идет о детской порнографии, суицидальном и пронаркотическом контенте. В Роскомнадзоре добавили, что невыполнение этих обязательств влечет административную ответственность.