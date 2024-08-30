Зачем светлячки светятся?

Теплое мерцание светлячков — один из самых ярких признаков наступившего лета. На планете может существовать 2 400 видов этих насекомых, но лишь недавно ученые начали задаваться вопросом, почему они выработали способность излучать свет. Портал popsci.com рассказал, как специалисты изучили эту загадку.

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Долгое время ученые думали, что яркий свет, который излучают светлячки семейства Lampyridae, изначально эволюционировал как инструмент предупреждения хищников. Мерцание подавало бы сигнал, что светлячок токсичный и наверняка не очень вкусный. А уже позже он потенциально был приспособлен для привлечения партнеров.

Научная работа китайских ученых, опубликованная в журнале PNAS Nexus, решила проверить эту гипотезу за счет моделирования генеалогического древа светлячков на базе генетических данных. Они отследили эволюцию химических соединений, которые делают насекомых токсичными — люцибуфагинов. Помимо этого, ученые изучили химикаты через жидкостный хроматограф/масс-спектрометр.

В результате авторы работы обнаружили, что токсины этого типа присутствуют лишь в одном подвиде светлячков, и что они могли появиться позже. Однако феномен биолюминесценции без каких-либо токсинов часто встречается в семействе. По словам ученых, это показывает, что токсин появился позже способности излучать свет, в ответ на что-то помимо спаривания.

Есть вероятность, что мерцание светлячков — эволюционная реакция на напряженные ситуации. Химикат, который позволяет им генерировать свет (люциферин), обладает свойствами антиоксиданта. Предки светлячков эволюционировали и разбились на разные подвиды, когда уровни атмосферного кислорода возросли после исторического минимума — Тоарского вымирания, случившегося примерно 183 млн лет назад.

Люциферин, возможно, помогал светлячкам выживать при дефиците кислорода в воздухе. По мнению ученых, светящиеся многоножки также выработали способность к биолюминесценции, чтобы справиться с недостатком кислорода в горячих, сухих условиях.