Появился гаджет для отслеживания в доме комаров

Израильская компания Bzigo создала устройство под названием Bzigo Iris, способное найти всех комаров в помещении и указать, где они находятся, передает Chip.ru.

Для обнаружения насекомых Bzigo Iris использует камеру и ПО, которое сканирует пространство. В гаджете используются инфракрасные светодиоды. Так, устройство может обнаружить комаров даже в темноте. Также разработку наделили способностью отличать комаров от других насекомых и летающей пыли. Этого удалось добиться благодаря использованию искусственного интеллекта (ИИ).

Когда Iris находит комара, он следит за ним до момента приземления. После этого пользователю по Wi-Fi даются точные координаты вредителя. Сигнал приходит в фирменное приложение на смартфон под управлением iOS или Android. Если комаров много, то Iris укажет местоположение их всех. Bzigo Iris могут работать в паре, если установить их в разных комнатах. Новинку оценили в $339.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края заметили необычных комаров на территории Белокурихи. Их черное тельце покрыто белым полосками.