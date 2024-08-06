Названы регионы РФ, жители которых быстрее всех накопят на iPhone 15 Pro

Согласно индексу iPhone (соотношение стоимости смартфона к средней зарплате в регионе, – «Газета.Ru»), жители Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов могут накопить на покупку нового iPhone 15 Pro быстрее, чем москвичи. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru, ссылаясь на исследование сервиса «ДамПродам».

Подсчет индекса iPhone был проведен в 85 российских регионах. Исследование было проведено на основе данных Росстата о медианном среднедушевом доходе населения и официальной стоимости модели iPhone 15 Pro с 128 ГБ встроенной памяти на российском рынке, которая составляет в среднем 114 750 руб.

Для определения индекса iPhone специалисты «ДамПродам» разделили ежемесячную зарплату сотрудников на 21 рабочий день в месяц и рассчитали, сколько дней потребуется проработать для покупки смартфона в каждом регионе. Важно отметить, что в расчетах не учитывались дополнительные расходы на еду и проживание, предполагая, что человек тратит всю зарплату на покупку гаджета.

Согласно результатам исследования, быстрее всего накопить на новый iPhone 15 Pro получится у жителей Ямало-Ненецкого АО, за которыми следуют Чукотский АО и Ненецкий АО. Москва заняла лишь четвертое место в рейтинге, а топ-5 замыкает Магаданская область. Наиболее долгий срок накопления средств на покупку смартфона придется на жителей Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республики и Тывы.