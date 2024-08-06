Установлена причина древних и современных землетрясений на Алтае

Российские ученые выяснили, что землетрясения на юго-востоке Горного Алтая связаны с разломами, смещения по которым приводят к росту Курайского горного хребта с одновременным уменьшением одноименной впадины, сообщили в пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН.

В юго-восточной части Горного Алтая находится наибольшая концентрация очагов инструментально зарегистрированных и исторических землетрясений. Курайский хребет в Горном Алтае растянулся на 140 км, его максимальная высота свыше 3,4 тыс. м. Он является водоразделом рек Башкаус и Чуя.

"С геологической точки зрения, Горный Алтай является частью Центральной Азии. Его хребты возникли из-за столкновения двух континентальных плит (Евразии и Индостана). Продолжающееся сокращение земной коры в пределах Алтая сопровождается многочисленными землетрясениями. Показано, что все палеоземлетрясения связаны с разломами, смещения по которым приводят к росту Курайского хребта с одновременным сокращением площади одноименной впадины. Установлено, что вдоль таких разломов произошло одиннадцать голоценовых палеоземлетрясений", - сообщили в пресс-службе.

В исследовании приняли участие специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Института географии РАН, Института археологии и этнографии СО РАН, Новосибирского и Московского государственных университетов. Ученые провели комплексные палеосейсмологические исследования Курайской зоны разломов на стыке Курайской впадины с одноименным хребтом и Кубадринским массивом. Они проанализировали космоснимки данных съемки с беспилотного летательного аппарата. Авторы изучили серию поверхностных разрывов палеоземлетрясений. Возраст палеоземлетрясений, сформировавших разломы, был определен с применением радиоуглеродного датирования и дендрохронологии.

Специалисты показали, что поверхностные разрывы древних землетрясений расположены на расстоянии менее километра от возможного маршрута газопровода из России в Китай. Эту информацию следует учитывать при его проектировании и строительстве. Кроме этого, по данным ученым, важно учитывать полученные данные для оценки сейсмического режима и сейсмической опасности Юго-Восточного Алтая, где активно развивается туристическая инфраструктура.