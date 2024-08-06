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Депутат Ткачев опроверг планы по блокировке других сервисов Google

В России нет планов по блокировке других сервисов Google, кроме YouTube.

Об этом «Парламентской газете» 6 августа сообщил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

«Насколько мне известно, такие планы никем из официальных структур — ни Минцифры, ни Роскомнадзором — не озвучивались. По имеющейся на данный момент информации, все сторонние сервисы Google работают в штатном режиме», — отметил Ткачев.

Россиян начали предупреждать о скорой блокировке Google

Утром 6 августа представители подмосковного интернет-провайдера ОНС24 сообщили о замедлении и возможной последующей блокировке всех сервисов Google.

«В связи с решением Правительства доступ до сервисов компании Google, включая видеохостинг Youtube, замедлен до непозволительных скоростей. Мы, как провайдер, как и другие провайдеры, повлиять на ситуацию не можем. Просьба отнестись с пониманием», — говорится в обращении на официальном сайте компании.

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