В России нет планов по блокировке других сервисов Google, кроме YouTube.

Об этом «Парламентской газете» 6 августа сообщил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

«Насколько мне известно, такие планы никем из официальных структур — ни Минцифры, ни Роскомнадзором — не озвучивались. По имеющейся на данный момент информации, все сторонние сервисы Google работают в штатном режиме», — отметил Ткачев.

Россиян начали предупреждать о скорой блокировке Google

Утром 6 августа представители подмосковного интернет-провайдера ОНС24 сообщили о замедлении и возможной последующей блокировке всех сервисов Google.