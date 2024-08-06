Россиян начали предупреждать о скорой блокировке Google

Подмосковный интернет-провайдер ОНС24 опубликовал уведомление для своих абонентов, в котором сообщается о замедлении доступа к сервисам компании Google, включая YouTube, до «непозволительных скоростей». Это решение, по словам провайдера, было принято правительством, и ОНС24, как и другие интернет-провайдеры, не могут повлиять на ситуацию. Об этом сообщает Telegram-канал Brief.

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В сообщении провайдера также выражается опасение, что в будущем доступ ко всем сервисам Google может быть полностью закрыт. В связи с этим ОНС24 рекомендует своим абонентам рассмотреть возможность перехода на альтернативные платформы.

«YouTube, Google все. Уважаемые абоненты компании ОНС24 и других провайдеров. В связи с решением правительства доступ к сервисам компании Google, включая YouTube, замедлен до непозволительных скоростей. Мы, как провайдер, как и другие провайдеры, повлиять на ситуацию не можем. Просьба отнестись с пониманием», – гласит заявление компании.



До этого о замедлении работы YouTube в России заявляли и другие крупные операторы связи и провайдеры. Причиной проблем является устаревание оборудования Google на территории РФ, которое используется для поддержки быстрой и стабильной работы YouTube.