Российские операторы связи получат льготные кредиты на сети 5G и LTE

Президент России Владимир Путин поручил разработать механизм льготных кредитов на модернизацию сетей связи и развитие стандарта 5G в городах-миллионниках. Льготные займы получат российские операторы, а обновлять мощности необходимо на основе российского оборудования, следует из перечня поручений по итогам заседания Госсовета, опубликованных на сайте Кремля.

Согласно документу, Правительству предстоит рассмотреть вопросы предоставления операторам льготных кредитов на увеличение пропускной способности фиксированных сетей телефонной связи, мощности мобильных сетей связи стандарта и создание сетей связи с пятого поколения в городах с населением более 1 миллиона человек и в столицах. Модернизация предполагает использование телекоммуникационного оборудования отечественного производства, следует из поручения.

Как ранее сообщалось, согласно Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, в 2023—2030 годах в России завершат использование технологии 3G, а освобожденные частоты отдадут под приоритетные современные технологии. В ближайшие годы, согласно проекту стратегии, планируется создать отечественную низкоорбитальную спутниковую группировку для обеспечения доступа к интернету в отдельных регионах, а также обновить российскую группировку аппаратов связи и вещания на геостационарной орбите отечественным оборудованием.