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Операторы связи получат льготные кредиты на сети 5G и LTE

Президент России Владимир Путин поручил разработать механизм льготных кредитов на модернизацию сетей связи и развитие стандарта 5G в городах-миллионниках. Льготные займы получат российские операторы, а обновлять мощности необходимо на основе российского оборудования, следует из перечня поручений по итогам заседания Госсовета, опубликованных на сайте Кремля.

Российские операторы связи получат льготные кредиты на сети 5G и LTE
© РИА Новости

Согласно документу, Правительству предстоит рассмотреть вопросы предоставления операторам льготных кредитов на увеличение пропускной способности фиксированных сетей телефонной связи, мощности мобильных сетей связи стандарта и создание сетей связи с пятого поколения в городах с населением более 1 миллиона человек и в столицах. Модернизация предполагает использование телекоммуникационного оборудования отечественного производства, следует из поручения.

Как ранее сообщалось, согласно Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, в 2023—2030 годах в России завершат использование технологии 3G, а освобожденные частоты отдадут под приоритетные современные технологии. В ближайшие годы, согласно проекту стратегии, планируется создать отечественную низкоорбитальную спутниковую группировку для обеспечения доступа к интернету в отдельных регионах, а также обновить российскую группировку аппаратов связи и вещания на геостационарной орбите отечественным оборудованием.