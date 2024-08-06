В России представили аналог Microsoft 365

Разработчик офисного ПО "МойОфис" представил объединенный пакет программ для создания и редактирования текстов, таблиц и презентаций, схожий с Microsoft 365 и ориентированный на простых пользователей. В пакете, который получил название "МойОфис для дома", есть как приложения для настольных компьютеров, так и для мобильных гаджетов, сообщили ТАСС в компании.

К примеру, для ПК в комплекте есть редактор для работы с текстовыми документами "МойОфис текст", редактор таблиц "МойОфис таблица", для презентаций есть программа "МойОфис презентация". Для мобильных устройств - многофункциональное приложение "МойОфис документы".

Работать во всех приложениях можно будет локально (без подключения к сети), добавили в "МойОфис". А при подключении к интернету в мобильной версии можно будет организовывать демонстрацию документов по Wi-Fi через браузер.

Доступ к пакету программ осуществляется по подписочной модели. Можно приобрести лицензию для трех или девяти устройств и выбрать, где использовать программы (ПК, ноутбук, смартфон или планшет). Пока что "МойОфис для дома" доступен для ОС Windows, macOS и Android.