Посетительница музея разгадала тайну двух столетних портретов

Жительница Лондона стала «случайным детективом» и раскрыла тайну двух портретов столетней давности. О своем открытии она рассказала в социальных сетях.

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Актриса и сценаристка Андреане Реллу посетила выставку Фаберже в Брайтонском музее. В экспозицию входили два женских портрета. Личности запечатленных на них дам были неизвестны.

Андреане, будучи любительницей истории, решила попробовать свои силы в разгадке этой тайны. Рамы картин датировались XIX веком.

Реллу предположила, что старшей из изображенных на портрете женщин было чуть более 40 лет. Ее прическа и одежда соответствовали раннему эдвардианскому периоду.

Поскольку оправы Фаберже были очень ценными, Андреане пришла к выводу, что портрет заказали для представительницы знатного и богатого семейства. Если она родилась в начале 1860-х годов, то должна была выйти замуж в 1880-х. Реллу изучила архивную информацию о дебютантках и недавно женившихся мужчинах из высших слоев общества и уже через несколько часов нашла портрет Марии Перуджи, которая в 1881 году вышла замуж за Леопольда де Ротшильда. Это и была дама с картины.

На опознание второй женщины потребовалось несколько дней. Андреане определила, что это София Прусская, королева Греции – внучка королевы Виктории и сестра кайзера Германии Вильгельма II.