У красных звезд обнаружили благоприятные для зарождения жизни вспышки

Астрономы Гавайского университета и Кембриджского университета обнаружили, что красные карлики могут генерировать сильные звездные вспышки, которые потенциально благоприятны для возникновения жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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Ученые проанализировали архивные данные, полученные космическим телескопом GALEX, для анализа вспышек среди 300 тысяч близлежащих звезд. Наблюдения проводились за большей частью неба в ближнем и дальнем ультрафиолетовом диапазоне с 2003 по 2013 год.

Считается, что ультрафиолетовое излучение от звездных вспышек может не только разрушать планетарные атмосферы, но и способствовать образованию строительных блоков РНК, необходимых для зарождения жизни.

Данные показали, что интенсивность ультрафиолетового излучения может быть в три раза выше, чем обычно предполагается, а в некоторых случаях достигать уровня, в 12 раз превышающего ожидания. Это противоречит предыдущим предположениям, согласно которым лишь немногие звезды генерируют достаточно ультрафиолетового излучения, чтобы повлиять на пригодность планет для жизни.

Ученые также отметили, что механизмы возникновения столь интенсивного дальнего ультрафиолетового излучения во время вспышек пока остается неясной. Возможно, это связано с высокой концентрацией излучения на определенных длинах волн из-за присутствия таких атомов, как углерод и азот.