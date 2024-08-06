Назван надежный способ, который защитит телефон от вирусов-шпионов

Приложения на телефон стоит скачивать только в проверенных источниках, чтобы максимально защититься от вирусов-шпионов. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

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По его словам, в противном случае шпионскую программу можно установить своими же руками.

«К примеру, человек ищет, где взять такое-то приложение. Некий пользователь кидает ссылку, он по ней переходит, там установочный пакет вроде бы с похожим названием. Но, помимо основного функционала, там может быть и шпионская составляющая. Мы же не знаем источник, с которого установлена программа», — отметил Ульянов.



Он уточнил, что скачать программу-шпион в официальном магазине гораздо сложнее. При этом эксперт рекомендует обращать внимание на то, какие разрешения просит программа при первичном запуске.

Помимо этого, шпионскую программу можно подцепить из-за того, что многие приложения, в том числе, банковские продукты, недоступны для российских пользователей. В связи с этим мошенники могут создавать программы-двойники. В целях безопасности специалист советует устанавливать банковские программы в отделениях совместно с сотрудниками.