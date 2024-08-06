Якутские ученые установят пол древнего шерстистого носорога

В Музей мамонта Северо-Восточного университета передали рог шерстистого носорога и тушу этого доисторического млекопитающего. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

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Останки древнего существа нашли на участке горных работ в Оймяконском районе Якутии.

Как рассказал заведующий музеем Максим Чепрасов, фрагментированная туша была законсервирована. Предварительно, ее извлечение запланировано на осень.

"В новейшей истории СВФУ это первая такая находка - труп шерстистого носорога с мягкими тканями. Переданный рог является задним (лобным). По морфологическим параметрам принадлежал половозрелой особи", - рассказал Максим Чепрасов.

Ученые намерены установить точный возраст, а также пол найденного животного. Кроме того, они собираются получить информацию об анатомо-морфологических особенностях, установить, сколько тысяч лет назад оно жило, чем питалось, а также установят генетические связи с другими находками.