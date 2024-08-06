Apple выпустит специальную версию Apple Watch для детей

Apple выпустит специальную пластиковую версию Apple Watch для детей
Apple планирует выпустить специальную пластиковую версию Apple Watch SE, ориентированную на детей.
Марк Гурман из Bloomberg упомянул, что новая модель будет более «дружелюбной для детей» и добавил, что пластиковый корпус позволит расширить цветовую гамму.
Это может сделать Apple Watch SE более привлекательными для младшей аудитории и освежить модельный ряд.
Традиционные цвета Apple Watch, такие как черный, серебристый и Product Red, могут дополниться более яркими и смелыми оттенками, похожими на цветовые решения iMac и некоторых моделей iPhone.
Новые цвета могут включать различные оттенки, которые сделают часы более веселыми и привлекательными для детей.
Хотя Watch SE не обладают всеми функциями основной линейки, такими как дополнительные датчики здоровья или жесты управления, они остаются отличными смарт-часами.