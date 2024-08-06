В США назвали исторической победой признание Google монополистом

Федеральный суд округа Колумбия признал американскую компанию Google монополистом на рынке поисковых систем. Об этом сообщает издание Washington Post (WP).

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Утверждается, что Google злоупотреблял своим положением и нарушал антимонопольное законодательство. В качестве примера судья Амит Мехт привел заключение компанией контракта с Apple и другими производителями смартфонов, обязывающего их устанавливать поисковик Google на свои устройства по умолчанию.

«Эта победа над Google — историческая победа для американского народа. Ни одна компания — независимо от того, насколько она крупная или влиятельная — не стоит выше закона», — подчеркнул генеральный прокурор США Меррик Гарланд.



При этом Кент Уокер, глава Alphabet, компании-владельца Google, сообщил о своем намерении обжаловать данное решение, добавив, что пользователи сами решают, каким поисковиком пользоваться.

Ранее мировой судья Таганского района Москвы принял решение оштрафовать Google на пять миллионов рублей. Причиной такой меры послужил отказ Google выполнить предписание Роскомнадзора.