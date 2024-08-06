Huawei анонсировала новую раскладушку Nova Flip

Компания Huawei анонсировала свою первую гибкую раскладушку Nova Flip, которая поступит в продажу по цене ниже 65 тыс. рублей.

© Ferra.ru

Новинка будет доступна в трех конфигурациях: 256 и 512 ГБ, а также 1 ТБ. Nova Flip станет первой моделью серии Nova с гибким экраном и квадратным внешним дисплеем.

Глава Huawei, Юй Чэндун, отметил, что новинка сочетает в себе передовую эстетику и уникальный стиль, ориентированный на молодежь.

© Huawei

Дизайн устройства включает четыре цвета: зеленый, розовый, белый и черный, а также двойную вертикальную камеру и логотипы Nova и Huawei на задней панели.

Основной экран новинки имеет размер 6.9 дюймов с разрешением 1136 x 2698 пикселей, а внешний экран – 2.1 дюйма. Смартфон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой и 32-мегапиксельной фронтальной камерой, а также поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.