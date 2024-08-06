Эксперт рассказал, что может означать замедление работы смартфона

Признаками заражения смартфона вредоносным программным обеспечением (ПО) могут быть замедление и перегрев устройства. Об этом рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
Он отметил, что свидетельствовать об этом также может неконтролируемое изменение настроек, включая GPS, Wi-Fi или мобильных данных.
О работе вредоносного ПО в фоновом режиме может говорить резкий рост счета за мобильную связь, подчеркнул эксперт.
Пермяков советует регулярно обновлять операционную систему и приложения, использовать антивирусы и загружать приложения только из официальных магазинов — Google Play или App Store.
Следует также использовать виртуальные частные сети (VPN) для защиты данных при использовании общедоступных сетей Wi-Fi и делать регулярное резервное копирование данных.
До этого генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский заявлял, что отказ от скачивания подозрительных приложений позволит избежать заражения смартфона вредоносным ПО.