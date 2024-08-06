Эксперт рассказал, что может означать замедление работы смартфона

Признаками заражения смартфона вредоносным программным обеспечением (ПО) могут быть замедление и перегрев устройства. Об этом рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

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Он отметил, что свидетельствовать об этом также может неконтролируемое изменение настроек, включая GPS, Wi-Fi или мобильных данных.

О работе вредоносного ПО в фоновом режиме может говорить резкий рост счета за мобильную связь, подчеркнул эксперт.

Пермяков советует регулярно обновлять операционную систему и приложения, использовать антивирусы и загружать приложения только из официальных магазинов — Google Play или App Store.

Следует также использовать виртуальные частные сети (VPN) для защиты данных при использовании общедоступных сетей Wi-Fi и делать регулярное резервное копирование данных.

До этого генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский заявлял, что отказ от скачивания подозрительных приложений позволит избежать заражения смартфона вредоносным ПО.