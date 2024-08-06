Древняя технология поможет переходу на чистую энергию

Ученые Стэнфордского университета выяснили, что древняя технология производства кирпичей, уходящая корнями в бронзовый век, может помочь переходу на чистую энергию и нулевым выбросам углерода к 2050 году. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS Nexus.

Технология включает сборку теплопоглощающих кирпичей в изолированном контейнере, где они могут хранить тепло, вырабатываемое солнечными или ветровыми генераторами энергии. В дальнейшем эти кирпичи могут использоваться при температурах, необходимых для промышленных процессов.

Тепло может быть отдано путем пропускания воздуха через каналы в штабелях горячих кирпичей, что позволяет цементным, сталелитейным, стекольным и бумажным заводам работать на возобновляемой энергии даже при отсутствии ветра и солнечного света.

Преимущество огнеупорных кирпичей перед батареями заключается в том, что они хранят тепло, а не электричество, и при этом стоят значительно дешевле. Материалы, из которых сделаны кирпичи, аналогичны тем, что использовались для создания древних печей, но оптимизированы для хранения тепла.

Внедрение таких кирпичей могло бы сократить выбросы углекислого газа и сэкономить значительные средства в 149 странах, ответственных за 99,75 процента мировых выбросов углерода. Использование огнеупорных кирпичей в качестве источника промышленного тепла могло бы сократить капитальные затраты на 1,27 триллиона долларов, а также снизить потребность в аккумуляторах для хранения энергии.

Авторы также отмечают, что переход на возобновляемую энергию с использованием этих кирпичей имеет положительное влияние на здоровье человека, снижая загрязнение воздуха от сжигания ископаемого топлива.