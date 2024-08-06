В США выловили необычного омара с окрасом «сладкая вата»

Рыболовное судно выловило у берегов Нью-Касла в американском Нью-Гэмпшире редкого синего омара. Обычно эти животные бывают оранжевыми, желтыми, синими, красными, а пойманная особь собрала в себе необычную смесь голубого с розовыми и фиолетовыми вкраплениями.

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Владелец судна отвез свой уникальный улов ученым. Это оказался самец. Шанс встретить такой экземпляр – один на 100 миллионов. Подобный окрас для этого ракообразного – очень редкая мутация, его еще называют «сладкая вата».

Существуют также двухцветные омары, например, красные с одной стороны и черные с другой. Еще одна редкая окраска – ситцевая, которая представляет собой черно-оранжевый пятнистый рисунок.

Необычный омар теперь живет в Научном центре побережья в городе Рай, пишет IFL Science.

В 2023 году американец поймал омара-гермафродита двухцветного окраса, для которого построил подводный вольер и назвал в честь Дэвида Боуи. В 2021 году британские ученые признали омаров, осьминогов и крабов разумными существами и заявили, что они способны чувствовать страх, боль и страдания.