Мадуро пообещал перейти с WhatsApp на Telegram

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что перестанет использовать мессенджер WhatsApp, который применяют для распространения угроз его сторонникам, и перейдёт на Telegram и WeChat.

Об этом информирует телеканал VTV, передаёт РИА Новости.

«Я сегодня публично... разорву отношения с WhatsApp, потому что его используют, чтобы угрожать Венесуэле. Я навсегда удалю его со своего телефона», — сказал Мадуро.



Ранее сообщалось, что Израиль для убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании использовал шпионскую программу, внедрённую в его телефон с помощью мессенджера WhatsApp.