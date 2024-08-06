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Мадуро обещал перейти с WhatsApp на Telegram и призвал молодёжь сделать это

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что перестанет использовать мессенджер WhatsApp, который применяют для распространения угроз его сторонникам, и перейдёт на Telegram и WeChat.

Мадуро пообещал перейти с WhatsApp на Telegram
© globallookpress.com

Об этом информирует телеканал VTV, передаёт РИА Новости.

«Я сегодня публично... разорву отношения с WhatsApp, потому что его используют, чтобы угрожать Венесуэле. Я навсегда удалю его со своего телефона», — сказал Мадуро.

Ранее сообщалось, что Израиль для убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании использовал шпионскую программу, внедрённую в его телефон с помощью мессенджера WhatsApp.

Наука и техника
Николас Мадуро
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