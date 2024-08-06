Доказано почти полное исчезновение ледников Гренландии в эру оледенения

Исследователи обнаружили в центральных регионах Гренландии свидетельства того, что ледовая шапка острова сократилась в площади до минимальных значений примерно 1,1 млн лет назад, в разгар ледникового периода.

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Это свидетельствует о нестабильности ледового щита Гренландии, сообщила пресс-служба американского Университета штата Вермонт (UVM).

"Теперь у нас есть прямые и непротиворечивые свидетельства того, что в эту эпоху центральные регионы Гренландии не только были свободны ото льда - здесь также существовало большое число растений и насекомых. Данное открытие не опирается на какие-либо расчеты или модели, его невозможно оспорить", - заявил профессор UVM Пол Бирман, чьи слова приводит пресс-служба вуза.



Исследователи совершили это открытие во время проверки противоречивой гипотезы, которая была выдвинута в 2016 году их коллегами из Колумбийского университета. Они обнаружили геохимические свидетельства того, что ледовый щит Гренландии не может быть старше, чем 1,1 млн лет. Эта идея вызвала массу споров, так как ученые предполагали, что поверхность острова была полностью покрыта льдом на протяжении всей эры четвертичного оледенения, начавшейся примерно 2,6 млн лет назад.

Долгое время многие ученые сомневались в корректности этой гипотезы, однако в 2019 году исследователи нашли в прибрежных регионах Гренландии следы того, что примерно 416 тыс. лет назад ледовый покров на их территории отсутствовал. Это открытие заставило ученых повторно изучить образцы льда и грунта, собранные в центральных областях острова в 1993 году в рамках проекта GISP2, нацеленного на изучение истории эволюции ледового щита острова.

Так, исследователи повторно изучили эти пробы замороженной воды, а также булыжников и вечной мерзлоты, извлеченной вместе с материей ледового щита Гренландии при бурении. В этих образцах древней глины и почвы исследователи неожиданно обнаружили семена мака, споры почвенных грибков, фрагменты почек полярной ивы и некоторых других растений, которые сейчас произрастают в приполярных регионах Земли.

Возраст этих биообразцов, как показал изотопный анализ окружающих их пород, составляет около 1-1,1 миллиона лет, что говорит о том, что в эту эпоху почти вся территория Гренландии оставалась свободной ото льда на протяжении достаточно длительного времени, за которое эти регионы острова успели покрыться растительностью. По мнению исследователей, это однозначно подтверждает гипотезу о том, что ледовый щит Гренландии мог сильно сокращаться в площади во время "оттепелей" в ледниковую эру, что нужно учитывать при прогнозах его будущего в условиях глобального потепления.