В России оштрафовали Pinterest на 4 млн рублей

Суд оштрафовал Pinterest на 4 млн рублей за неисполнение предписания РКН
Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал фотохостинговый сервис Pinterest на 4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.
Уточняется, что речь идет о неисполнении сервисом предписания Роскомнадзора.
«Компания Pinterest Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ», — сообщили в суде.
Там добавили, что, согласно судебному решению, компании был назначен административный штраф в размере 4 млн рублей.
Pinterest является социальным интернет-сервисом, фотохостингом, который позволяет пользователям в онлайн-режиме добавлять изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями.
31 июля мировой судья Таганского района Москвы наложил на компанию Google штраф в размере 5 млн руб. за невыполнение предписания Роскомнадзора.