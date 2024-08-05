Обнаружены возможные следы гидравлического лифта в пирамиде Джосера

Французские инженеры обнаружили возможные свидетельства того, что ступенчатая пирамида Джосера, древнейшая постройка такого рода в Египте, была сооружена примерно 4,65 тыс. лет назад при помощи гидравлического лифта, который позволял строителям поднимать каменные блоки из основания пирамиды к ее будущей вершине. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале PLOS One.

"Мы составили точную карту водоразделов в Саккаре, что позволило нам определить функцию одной из крупных местных структур, которую местную жители называют Гиср-эль-Мудир. Она оказалась частью сложной системы перепуска воды из реки Абусир и направляющих ее каналов, которая позволяла древним строителям поднимать блоки из камня к вершине строящейся пирамиды подобно тому, как лава поднимает обломки пород к жерлу вулкана", - говорится в исследовании.



К такому выводу пришла группа французских инженеров и специалистов в области архитектуры под руководством главы частной исследовательской лаборатории Paleotechnic Ксавье Ландро при изучении спутниковых снимков и данных раскопок, которые проводились в 2007 году в основании древнеегипетской ступенчатой пирамиды Джосера. В настоящее время она считается первой полноценной пирамидой, которая была сооружена древнеегипетскими зодчими примерно 4,65 тыс. лет назад.

Одной из самых необычных черт пирамиды Джосера, которая отличает ее от всех других, является то, что в ее основании есть очень глубокая и широкая шахта, чье дно наполнено набором из своеобразных гранитных "шпал", уложенных в два саркофага. Инженеры проанализировали структуру этих "шпал" и саркофагов и обратили внимание на то, что они похожи по своему положению и устройству на шлюзы, способные управлять течением воды.

Гидравлический лифт внутри пирамиды

Анализ показал, что вода могла попадать в пирамиду из каменной структуры Гиср-эль-Мудир, причины постройки которой вызывали в прошлом споры среди историков. По мнению инженеров, она представляла собой временное водохранилище, где отстаивалась вода, попадавшая в него из ныне пересохшего протока Нила.

Эта жидкость попадала в основание пирамиды Джосера через набор рвов, каналов и каменных труб, открытых у ее западной стены латвийскими археологами в 2007 году. Как предполагают ученые, древнеегипетские строители регулировали течение этой воды при помощи шлюзов на дне шахты в основании пирамиды, что помогало им использовать ее в качестве движущей силы для гидравлического лифта. Он позволял им поднимать 300-килограммовые каменные блоки на большую высоту с минимальными затратами сил.

Как отмечают исследователи, эта теория нуждается в экспериментальной проверке, так как пока у археологов и египтологов нет других примеров подобного использования гидравлических технологий в древнеегипетском зодчестве. Последующие раскопки на территории шахты в центральной части пирамиды Джосера, а также изучение структуры предполагаемых шлюзов, как надеются исследователи, поможет проверить выдвинутую ими идею.