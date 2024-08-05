Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв заявил, что две мощные вспышки произошли на Солнце.

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Как он рассказал РИА Новости, обе вспышки были класса Х.

«Непрерывная канонада из вспышек М-класса (четвёртый уровень по пятибалльной шкале) всё-таки привела к началу взрывов высшего пятого уровня», — отметил он.



По его словам, первой произошла вспышка на Солнце уровня X1.7 с максимальным пиком в 16:40 по мск, а потом произошла вторая X1.2 с пиком уже между 18:30 и 18:50.

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Учёный уточнил, что маловероятно, что вспышки несут угрозу Земле, так как области Солнца, где они произошли, слишком удалены от направления на планету.

Ранее Богачёв заявил, что нынешний год является годом высокой активности Солнца.