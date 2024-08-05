Горшок с золотом для наемников раскопали в Турции

Работающие в Турции археологи из Мичиганского университета при проведении раскопок в древнегреческом городе-государстве Нотион обнаружили клад персидских золотых монет.

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Как сообщает Heritage Daily, клад хранился в небольшом керамическом горшке, который был раскопан в крупном дворе дома, в центре города. Основную часть клада составляют монеты, известные как персидские дарики. Они чеканились в Персидской империей в V веке до нашей эры в Сардах, столице персидской сатрапии Лидия.

На монетах изображен коленопреклоненный лучник. Археологи отмечают, что это типичный элемент персидского дарика. Есть предположение, что такими монетами империя расплачивалась с наемниками, поэтому они получили подобный дизайн.

Судя по всему, горшочек долгое время служил его владельцу своего рода копилкой, так как монеты в нем располагались в хронологической последовательности.

"Обнаружение столь ценной находки в ходе контролируемых археологических раскопок - большая редкость, - говорит Кристофер Ратте из Музея археологии Келси. - Этот клад предоставит нам точную дату, которая может послужить точкой отсчета, помогающей установить хронологию всей последовательности монет".



Город Нотион был основан на западном побережье Анатолии в заливе Кушадасы древними греками. Он был главным портом на пути паломников, направлявшихся в оракул Аполлона. В середине VI века до нашей эры город был завоеван Персидской империей, произошло это в период правления династии Ахеменидов.

Однако он был освобожден в ходе греко-персидских войн в 499-449 годах до нашей эры. Нотион был членом Делосского союза, который возглавляли Афины. Он был создан для сопротивления персидскому вторжению.

Большая часть сохранившихся руин города датируется III-I веками до нашей эры, то есть эллинистическим периодом. Здесь сохранились городские стены, некрополь, храм Афины, агора и театр.