На Солнце произошла вспышка самого высокого класса

Вспышка класса X зафиксирована на Солнце в понедельник, 5 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») Росгидромета.

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Ученые пояснили, что в 13:40 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3767 (S10W88) была зарегистрирована вспышка Х1.7 продолжительностью 30 минут.

Вспышка сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа (V=171 км/ сек), уточнили исследователи. Они добавили, что также были зафиксированы вспышки M1.0, M1.2/SF, M6.1/1N, M1.7.

Специалисты уточнили, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X, где X является сильнейшим.

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Напомним, что 9 февраля 2024 года в 16.14 по московскому времени в рентгеновском диапазоне ученые зарегистрировали вспышку Х3.3 продолжительностью 38 минут.

Кроме того, выбросы на Солнце в начале мая привели к продолжительной и самой сильной с 2005 года магнитной буре на Земле, которая ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5.