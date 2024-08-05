Хищники могли кусать старейших динозавров Европы за хвосты

Палеонтологи обнаружили повреждения костей хвоста на остатках Plateosaurus trossingensis. Динозавры получали в молодом возрасте. Специалисты предполагают, что животные могли травмироваться, когда выбирались из грязи или взаимодействовали с сородичами. Также возможно, что повреждения — последствия нападения хищников: например, Liliensternus, чей размер позволял нападать только на молодняк. Ученые представили свое исследование в двух статьях: первая опубликована в Journal of Systematic Palaeontology, а вторая — в PLOS ONE.

© InScience

Plateosaurus trossingensis — самый крупный травоядный динозавр триасового периода. Он жил примерно 210 миллионов лет назад. Это существо могло вырастать в длину до 10 метров и весить до четырех тонн. Первый полный скелет этого существа обнаружил Эберхард Фраас в 1912 году, а первое полное описание вида опубликовал в 1926 году палеонтолог Фридрихом фон Хюне. За прошедшее столетие ученым удалось найти более 250 остатков платеозавридов — семейства, к которому относятся Plateosaurus trossingensi, — в Германии, Швейцарии и Франции.

Палеонтологи повторно исследовали несколько скелетов Plateosaurus trossingensis из разных музейных коллекций. Особое внимание палеонтологов привлекли повреждения костей хвоста — гемальных дуг — у одного из животных. Судя по всему, травму оно получило в молодом возрасте. Специалисты проверили другие скелеты, и оказалось, что у 14,8% остатков были такие же травмы. Повреждения были значительными, но не привели к гибели.

Ученые рассмотрели разные варианты, из-за которых могли появиться эти травмы. Один из них — застревание животных в грязи. Они могли бить хвостами, чтобы выбраться. Вторая версия — динозавры ударялись хвостами во время социальных взаимодействий. Третья — нападения хищников. Например, плотоядного Liliensternus, который из-за своих относительно скромных размеров мог ранить только молодых особей Plateosaurus trossingensis. Также нападать могли фитозавры — родственники крокодилов. Обычно они нападали на своих жертв снизу и сзади, это соответствовало травмам на костях (хотя следов зубов не оставалось). Однако ученые до сих пор не обнаружили в немецком городе, где нашли первый полный скелет Plateosaurus, — Троссингене окаменелостей фитозавра.