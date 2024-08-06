В Млечном Пути найдены звезды возрастом более 13 млрд лет

Астрономы выявили в Млечном Пути большое количество древних звезд. Их орбиты оказались схожи с орбитами нашего Солнца. Исследование показало, что звезды сформировали тонкий диск Млечного Пути через миллиард лет после Большого Взрыва – на несколько миллиардов лет раньше, чем считалось.

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Ученые с помощью данных миссии Европейского космического агентства (ЕКА) Gaia изучили звезды на расстоянии около 3200 световых лет от Солнца. Они обнаружили большое количество древних звезд на тонких дисковых орбитах. Возраст большинства из них превышал 10 млрд лет, некоторых – 13 млрд лет.

Некоторые звезды оказались бедны металлами. Другие же содержали больше тяжелых частиц, чем гораздо более молодое Солнце. Это указало на быстрое обогащение металлами на ранней стадии эволюции Млечного Пути.

«Эти древние звезды предполагают, что формирование тонкого диска Млечного Пути началось раньше, чем считалось, примерно на 4-5 миллиардов лет», – отметили астрономы.

Исследование также показало, что в ранней галактике происходит активный процесс звездообразования. Это привело к быстрому накоплению металлов во внуренных областях и формированию диска, сообщает arXiv.

Ранее в Млечном Пути нашли сверхбыструю карликовую звезду. В будущем она может покинуть галактику.