Apple ограничила функциональность Apple Music в России

У пользователей Apple Music в России исчезла из приложения вкладка «Обзор», являвшаяся одной из пяти стандартных вкладок в меню сервиса с момента его запуска. Об этом сообщает издание iPhones.ru.

© Газета.Ru

Вкладка «Обзор» была местом, где пользователи могли найти анонсы новых альбомов, редакторские плейлисты и топ-чарты, включая Топ-100 популярных треков в России. Закрытие этого раздела – первое изменение в работе Apple Music в России за последние два года и один из редких случаев, когда Apple вообще ограничивает работу своих сервисов в РФ.

Сообщается, что вкладка «Обзор» стала менее полезной для российских пользователей после того, как некоторые крупные лейблы ограничили свою работу в России. Многие зарубежные исполнители отказались размещать свои треки в российских стриминговых сервисах.

Также редакционные плейлисты, составленные командой Apple Music, обновлялись реже и были менее разнообразными, чем в других регионах. Многие треки были недоступны для прослушивания в России, и при попытке их воспроизведения появлялось сообщение о недоступности трека в регионе.

Несмотря на это, региональный чарт по-прежнему доступен в Apple Music – его можно найти в поиске по запросу «топ-100 Россия».