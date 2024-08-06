Обнаружен невидимый белый карлик

Астрономы Университета штата Огайо (OSU) и Гавайского университета провели исследование двойной системы LAMOST J2354, в составе которой обнаружен массивный невидимый объект. Результаты исследования, опубликованные на сервере препринтов arXiv, указывают, что этот объект является белым карликом.

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Система LAMOST J2354 состоит из карликовой звезды главной последовательности спектрального класса К и невидимого компаньона, вокруг которого К-карлик вращается каждые 0,48 дня. Астрономы предположили, что масса звезды составляет около 0,7 солнечной массы, а масса сопутствующего объекта может на 40-60 процентов быть больше массы Солнца.

Астрономы провели спектроскопические наблюдения с использованием 2,2-метрового телескопа Гавайского университета и Большого бинокулярного телескопа. Это позволило получить точные данные о составе и физических характеристиках звезд в системе.

Было определено, что масса белого карлика действительно составляет 1,3 солнечной массы с минимальным пределом 1,23 солнечной массы. Орбитальное расстояние между объектами системы достигает 3,3 солнечного радиуса, что подтверждает гипотезу, что обе звезды имели общую оболочку в прошлом.

Исследователи пришли к выводу, что наблюдениям соответствует белый карлик с возрастом остывания более 3 миллиардов лет. Предполагается, что в будущем система может испытать еще одну фазу переноса массы в будущем, и это приведет к образованию катастрофической переменной.