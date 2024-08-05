Власти Турции назвали условие для снятия запрета на Instagram*

Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, при каких условиях в стране снимут запрет на использование Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал TRT Haber.

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По словам Эрдогана, запрет будет снят после того, как социальная сеть выполнит требования властей Турции, а также «проявит чувствительность». При этом он подчеркнул, что пока диалог с владельцами Instagram не принес каких-либо результатов. Помимо этого, турецкий президент также обвинил западные соцсети в «цифровом фашизме».

«Мы столкнулись с цифровым фашизмом социальных сетей, не терпящих даже фотографий палестинских мучеников, немедленно их запрещающих и определяющих это как свободу. У нас, как правительства, нет никаких проблем с чьей-либо свободой, работой, любовью и торговлей. Наша цель — защитить наши права в рамках возможностей, предусмотренных нашей конституцией», — заявил он.



Напомним, что социальная сеть была заблокирована в Турции 2 августа.