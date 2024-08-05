В США испугались китайских роботов-душителей
В США опасаются человекоподобных роботов-гуманоидов из Китая. Некоторые американские законодатели уже выступили за их запрет, передает The New York Post.
Как отмечается, усовершенствованные роботы китайского производства могут появиться на мировом рынке. Речь идет о разработках, которые способны переносить коробки, передвигаться с высокой скоростью и даже копировать человеческую мимику.
В США опасаются того, что КНР или спонсируемые государством злоумышленники могут использовать роботов. В настоящее время они продаются как безобидные помощники по дому. Но потом роботы начнут сеять хаос путем шпионажа, саботажа критически важной инфраструктуры, полагают некоторые американские политики.
По словам представителя американо-китайской комиссии в сфере экономики и безопасности при Конгрессе США Джейкоба Хелберга, эти роботы способны «задушить кого-то во сне, сломать дата-центр и нанести физический вред»
«Китайские роботы на территории США готовы стать невидимой армией», - заявил он.
Ранее вице-президент по стратегии и инновациям МТС, CEO Future Crew Евгений Черешнев заявил о неготовности общества, государства и институтов к появлению человекоподобных роботов.