В США испугались китайских роботов-душителей

В США опасаются человекоподобных роботов-гуманоидов из Китая. Некоторые американские законодатели уже выступили за их запрет, передает The New York Post.

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Как отмечается, усовершенствованные роботы китайского производства могут появиться на мировом рынке. Речь идет о разработках, которые способны переносить коробки, передвигаться с высокой скоростью и даже копировать человеческую мимику.

В США опасаются того, что КНР или спонсируемые государством злоумышленники могут использовать роботов. В настоящее время они продаются как безобидные помощники по дому. Но потом роботы начнут сеять хаос путем шпионажа, саботажа критически важной инфраструктуры, полагают некоторые американские политики.

По словам представителя американо-китайской комиссии в сфере экономики и безопасности при Конгрессе США Джейкоба Хелберга, эти роботы способны «задушить кого-то во сне, сломать дата-центр и нанести физический вред»

«Китайские роботы на территории США готовы стать невидимой армией», - заявил он.



Ранее вице-президент по стратегии и инновациям МТС, CEO Future Crew Евгений Черешнев заявил о неготовности общества, государства и институтов к появлению человекоподобных роботов.