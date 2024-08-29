Лучшие бесплатные утилиты для анализа жесткого диска

По мере заполнения жесткого диска на ПК рано или поздно настанет пора лазать по папкам и разбираться, что же занимает так много места. К счастью, этот процесс можно сделать проще благодаря специальным утилитам для анализа и диагностики накопителей. Портал howtogeek.com рассказал о четверке лучших из них.

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WizTree — одна из самых быстрых утилит для диагностики накопителей. Программа может проверить SSD емкостью 1 ТБ и HDD на 2 ТБ за считанные секунды. К тому же, она имеет крайне дружелюбный к пользователю интерфейс и встраивается в контекстное меню Windows 10 и 11. WizTree доступна как в виде инсталлятора, так и в виде портативного приложения, которое можно закинуть на флэшку.

Еще один претендент на титул самого популярного инструмента для дисков. WinDirStat позволяет на глаз оценить состояние накопителя и прикинуть, какие файлы занимают свободное место, благодаря удобному графическому интерфейсу. Утилита выдает подробную статистику о расширениях и типах файлов, а также позволяет сканировать не только целые диски, но и специфические папки.

SpaceSniffer понравится тем, кто ищет еще более графическую утилиту. Она не имеет подробного листа директорий, в отличие от той же WinDirStat: вместо этого приложение представляет папки на диске в виде панелей. Чем больше панель, тем больше размер папки. И SpaceSniffer предлагает возможность открыть каждую из них внутри программы, чтобы посмотреть, что к чему. Не самый практичный способ менеджмента свободного места, но однозначно самый понятный.

TreeSize подойдет тем, кто хочет функционал уровня WinDirStat, но более простой в использовании. Приложение предлагает тот же список директорий и визуальный график диска, но не имеет длинного списка расширений файлов. К тому же, интерфейс TreeSize больше напоминает стиль современных версий Windows.