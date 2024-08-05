В Турции рассказали о результате диалога с Instagram* по разблокированию

Переговоры турецких властей с представителями Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) по снятию блокировки с ресурса завершились безрезультатно. Об этом сообщил глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу.

"Мы не достигли желаемого результата с представителями Instagram по снятию блокировки. Я думал, что мы сможем решить этот вопрос сегодня, но не вышло. Прогресса пока нет", - приводит слова министра телеканал TRT Haber.



Ресурс был заблокирован 2 августа по решению Совета по технологиям и коммуникациям. Турецкие власти заявляли, что это решение было принято из-за нарушения Instagram требований местного законодательства по использованию соцсетей и содержанию контента. По сообщениям местных СМИ, такое решение было принято в связи с блокировкой Instagram соболезнований в связи с убийством 31 июля в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. "Цензуру" ресурса осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Газета Yeni Şafak ранее сообщала, что по итогам переговоров главы Минтранса с представителями Instagram доступ к соцсети может быть разблокирован в ночь на 6 августа.