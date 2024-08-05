Эксперт рассказал об опасностях при вживлении в мозг нейроимплантов
Операции по вживлению в человеческий мозг нейроимплантов таят в себе определенную опасность - организм может их отторгнуть через какое-то время, как отторгает любое инородное тело. Об этом рассказал ТАСС профессор научно-образовательного центра инфохимии университета ИТМО Евгений Смирнов.
Ранее Илон Маск сообщил об успешном завершении процедуры вживления импланта от компании Neuralink второму пациенту. Устройство позволяет парализованному человеку управлять компьютером "силой мысли".
"Какова опасность в данном случае? Живой организм не любит инородного вторжения. И не очень понятно, как быстро и с какими последствиями столкнутся люди, которым эти чипы вживляют. Самый банальный пример - силиконовые импланты, у которых срок службы 15 лет, и которые после этого срока надо достать, так как вокруг них образуется корка, и заменить на новые", - отметил Смирнов.
В самой операции эксперт считает наибольшим достижением именно хирургического робота.
"У Neuralink есть три продукта: сам мини-компьютер, который вживляется, робот, который это делает, и его обучение через искусственный интеллект. Все гоняются за первой частью: кому и что Илон Маск вживил. А на самом деле, самое интересное - вот этот робот, который проводит саму операцию на мозге", - подчеркнул профессор Смирнов.
Как отметил эксперт, если верить информации с сайта Neuralink, операция была сделана очень быстро - за 10-15 минут.
"Руками такого не сделать, это очень точная механика и моторика. Игла порядка 25 микрон, четверть человеческого волоса. И соответствующая система позиционирования, которая точнее, чем эта игла, в десятки раз, плюс к этому "навигация" на живом мозге, который у всех нас немного разный", - рассказал ученый.
Сама по себе идея "вживления и совмещения мозга человека с неким полупроводниковым устройством", как напомнил эксперт, насчитывает уже лет 50-60. А активные опыты с животными ведутся учеными с начала 2000-х годов и позволили сделать много разных открытий.