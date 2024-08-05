Эксперт рассказал об опасностях при вживлении в мозг нейроимплантов

Операции по вживлению в человеческий мозг нейроимплантов таят в себе определенную опасность - организм может их отторгнуть через какое-то время, как отторгает любое инородное тело. Об этом рассказал ТАСС профессор научно-образовательного центра инфохимии университета ИТМО Евгений Смирнов.

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Ранее Илон Маск сообщил об успешном завершении процедуры вживления импланта от компании Neuralink второму пациенту. Устройство позволяет парализованному человеку управлять компьютером "силой мысли".

"Какова опасность в данном случае? Живой организм не любит инородного вторжения. И не очень понятно, как быстро и с какими последствиями столкнутся люди, которым эти чипы вживляют. Самый банальный пример - силиконовые импланты, у которых срок службы 15 лет, и которые после этого срока надо достать, так как вокруг них образуется корка, и заменить на новые", - отметил Смирнов.



В самой операции эксперт считает наибольшим достижением именно хирургического робота.

"У Neuralink есть три продукта: сам мини-компьютер, который вживляется, робот, который это делает, и его обучение через искусственный интеллект. Все гоняются за первой частью: кому и что Илон Маск вживил. А на самом деле, самое интересное - вот этот робот, который проводит саму операцию на мозге", - подчеркнул профессор Смирнов.



Как отметил эксперт, если верить информации с сайта Neuralink, операция была сделана очень быстро - за 10-15 минут.

"Руками такого не сделать, это очень точная механика и моторика. Игла порядка 25 микрон, четверть человеческого волоса. И соответствующая система позиционирования, которая точнее, чем эта игла, в десятки раз, плюс к этому "навигация" на живом мозге, который у всех нас немного разный", - рассказал ученый.



Сама по себе идея "вживления и совмещения мозга человека с неким полупроводниковым устройством", как напомнил эксперт, насчитывает уже лет 50-60. А активные опыты с животными ведутся учеными с начала 2000-х годов и позволили сделать много разных открытий.