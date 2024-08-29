Как продлить срок службы жесткого диска

Хотя некоторые жесткие диски способны прослужить более семи лет, другие отказывают уже в течение двух. На срок службы HDD могут повлиять самые разные факторы, от качества производства до защиты от влажности и перенапряжения. Портал howtogeek.com рассказал, как можно повысить срок службы жесткого диска.

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Надежные производители

При наличии электронного или механического дефекта жесткий диск вряд ли прослужит долго. Поэтому важно выбирать надежного производителя: бренды с хорошей репутацией тратят много сил на контроль качества, из-за чего вероятность дефектов заметно снижается.

Seagate, Toshiba и Western Digital — одни из самых известных производителей жестких дисков. Перед покупкой также стоит проверить наличие гарантии: она не продлит срок службы покупки, но подстрахует на случай внезапной поломки в ближайшие месяцы.

Аккуратное обращение

Падение на твердую поверхность может серьезно повредить жесткий диск: от удара головка чтения-записи способна поцарапать чувствительные компоненты. Помимо этого, от падения могут пострадать контакты, моторчик и внутренняя электроника. Всегда будьте осторожны: именно случайные падения чаще всего становятся причиной поломок дисков по пути к покупателю.

Избегайте статического электричества

Защищайте свой жесткий диск от статического электричества: один разряд вполне может повредить чувствительные электронные компоненты. При разборке или ремонте диска желательно надевать антистатический браслет, чтобы ваше тело не накапливало заряд. Не кладите диск на синтетические материалы или одежду, также способную генерировать электричество. Кроме того, не трогайте печатную плату и электронные компоненты пальцами — держите диск за края, чтобы минимизировать риск.

Избегайте высокой влажности

На сроке службы диска может негативно сказаться не только высокая температура, но и высокая влажность. Производители рекомендую поддерживать этот показатель в районе 40-50%. Если вы живете в области с высокой влажностью воздуха, но дома нет кондиционера, то подумайте о покупке осушителя. На крайний случай в системный блок можно положить несколько пакетиков силикагеля — они впитают излишек влаги.

Поставьте сетевой фильтр

Наконец, сетевой фильтр — хороший инструмент для защиты компьютера от скачков напряжения. Даже если ваш дом защищен от перенапряжения через главный щиток, локальный сетевой фильтр все равно не помешает. Он пригодится на случай скачков напряжения, вызванных молнией или другими аномалиями. К тому же, фильтр обезопасит не только жесткий диск, но и другие компоненты ПК, в том числе блок питания.