VK готовится представить новую умную колонку

Технологический холдинг VK представит новую умную колонку "VK капсула про" в первой половине осени 2024 года.

Устройство получит обновленный внешний вид и новую мощность звука, сообщает пресс-служба VK.

"Новая умная колонка "VK капсула про" будет представлена в первой половине осени. Устройство получит обновленный внешний вид и мощность звука в 65W. В колонке будут реализованы новые возможности управления умным домом, встроены датчики температуры, влажности и освещенности, датчик присутствия, который работает на алгоритмах обработки ультразвуковых волн", - рассказали в VK.



Кроме того, как отметили в пресс-службе, команда "Маруси" работает над улучшением функциональности голосовых AI-технологий.

Согласно предоставленным данным, в первом квартале 2024 пользователи совокупно провели на 50% больше времени, используя голосового помощника в сервисах VK, чем в первом квартале 2023 года. Также, в VK рассказали, что команды "Маруси" и "VK капсулы" с 2023 года начали объединение в единое направление, которое развивает контентные и рекомендательные системы во всех сервисах VK, искусственный интеллект и умные устройства. В мае были запущены продажи "VK Капсул" в Белоруссии.