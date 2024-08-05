Создан сверхчерный материал на основе древесины

Ученые создали новый материал на основе древесины, поглощающий более 99% падающего на него света. Открытие сделали практически случайно.

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Команда из Университета Британской Колумбии в Канаде работали над повышением водоотталкивания древесины. Для этого они использовали высокоэнергетическую газовую плазму. Наблюдения показали, что после применения газа торцы деревянных элементов полностью чернели.

Дальнейшие исследования показали «невероятные» светопоглощающие свойства нового материала. Ему присвоили название Nxylon (Никс – имя греческой богини ночи, ксилон – греческое слово, обозначающее дерево).

Ученые заявили, что состав Nxylon сочетает в себе преимущества натуральных материалов с уникальными структурными особенностями: он легкий, прочный и легко режется на различные детали.

Плазменная обработка изменила мельчайшие структуры на поверхности древесины и создала углубления, помогающие улавливать свет и сводящие к минимуму любые отражения. Внешне материал имел бархатистый вид. Он не изменил своих свойств даже после покрытия золотым сплавом.

Сверхчерные материалы могут быть востребованы в астрономии, солнечной энергетике и оптике. Они позволяют устройствам работать более точно и эффективно, уменьшая нежелательное отражение света – например, уменьшить блики у телескопов. Эти материалы также популярны в искусстве и дизайне, сообщает Advanced Sustainable Systems.

Ранее в США создали сверхбелую краску. Ее планируют использовать для защиты от солнечных лучей.